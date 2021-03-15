Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами с 16 марта

Израиль со вторника, 16 марта, возобновляет авиасообщение со всеми странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Отмечается, что в аэропорт имени Бен Гуриона смогут прилетать не более 3 000 человек в день. Кроме того, пассажиры должны будут соблюдать социальную дистанцию, а также сдавать тесты на коронавирус прямо в аэропорту.

По данным ведомства, минздрав Израиля сохранит за собой право отменить любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения.

Международный аэропорт имени Бен Гуриона в Тель-Авиве был закрыт с конца января 2021 года для предотвращения попадания в страну мутаций коронавируса.

Ранее сообщалось, что Израиль летом может открыть границы для туристов.