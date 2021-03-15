Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с декабря

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 73 рублей.

Так, доллар достиг 72,9975 рубля. Последний раз доллар находился ниже 73 рублей 17 декабря 2020 года.

На сегодняшнем открытии торгов доллар стоил 73,29 рубля.