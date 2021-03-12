Бразилия закупит и будет производить вакцину «Спутник V»

Бразилия закупит российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает Минздрав страны, передает «Интерфакс».

Отмечается, что поставка будет осуществлена во второй четверти 2021 года.

Бразильская фармацевтическая компания «Уньао Кимика» будет заниматься покупкой и производством вакцины в стране, говорится в сообщении.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.