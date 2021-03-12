Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2 — 4 сентября

VI Восточный экономический форум пройдет 2 — 4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда Росконгресс.

«Уверен, что в этом году форум приумножит свою инвестиционную составляющую», — заявил ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Он считает, что, учитывая опыт взаимодействия с азиатскими странами по борьбе с коронавирусом, важность мероприятия увеличится и с точки зрения развития гуманитарных контактов.

Организация форума пройдет на высоком уровне, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и ВОЗ по применению профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, пообещали организаторы.

Ранее ВЭФ 2020 был отменен из-за пандемии коронавируса.