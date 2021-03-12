В Кремле считают неоспоримой экономическую стабильность России

Макроэкономическая стабильность в России не ставится под сомнение и высоко оценивается мировыми финансистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь отвечал на вопрос журналистов о роли Центробанка в стимулировании инвестиционной активности в стране.

«ЦБ является мегарегулятором, и вы знаете, что макростабильность в России - это тот факт, который абсолютно является неоспоримым и никем не оспаривается в мире», — сказал Песков.

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