В Кремле пожелали успехов США с антикризисной программой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал антикризисную программу, которую намерены ввести в США.

Ранее палата представителей США приняла пакет помощи экономике страны в размере $1,9 трлн. Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует подписать принятый пакет в пятницу, 12 марта.

Представитель Кремля напомнил, что мировая экономика в период пандемии коронавируса «просела» на 3,5%. При этом проседание российской экономики оказалось не столь существенным. Тем не менее, все государства сейчас работают над выходом из сложившейся ситуации.

«Поэтому мы всем желаем успехов», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что в настоящее время руководство России концентрирует свое внимание на оказании помощи тем секторам, которые наиболее пострадали.

«Это гораздо более затратно, приводит к долговой нагрузки, сокращению инвестиционных программ», — подытожил пресс-секретарь.