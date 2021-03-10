В России проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Там рассказали, что соответствующий проект постановления кабмина подготовлен Минтрудом и представлен на общественное обсуждение.

В ведомстве заявили, что эти выплаты проиндексируют на 3,4%. Отмечается, что средний размер таких пенсий увеличится на 10 183 рублей.

Как сообщает министерство, для индексации из федерального бюджета будет выделено около 12,8 млрд рублей до конца нынешнего года. Индексация коснется 3,9 млн российских граждан.