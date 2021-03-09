Трубоукладчик для «Севпотока – 2» прибыл на испытания в Калининград

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло в район Калининграда для испытаний перед присоединением к строительству газопровода «Северный поток – 2», сообщает РИА «Новости».

Судно пройдет ходовые и предэксплуатационные испытания, указано в сообщении.

4 марта стало известно, что «Академик Черский» будет участвовать в строительстве «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.