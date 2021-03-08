Около 300 тыс. москвичей потеряли работу в период пандемии

Порядка 300 тысяч жителей Москвы потеряли работы в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова, передает «Интерфакс».

По ее словам, все они обратились в службу занятости.

Заммэра отметила, что рынок труда в Москве в сначала вспышки эпидемии серьезно пострадал. Особенно это касается сферы услуг.

Ракова также добавил, что безработица в столице в настоящее время составляет 0,8-0,9%, в ходе пандемии она достигала 3%.

Ранее сообщалось, что потерявшие во время пандемии работу россияне не смогли снова трудоустроиться.