Новак назвал 2021 год ключевым для нефтяного рынка

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что 2021 год станет ключевым для нефтяного рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что страны ОПЕК+ оптимистично оценивают перспективы года и видят перспективу восстановления мировой экономики и спроса на нефть.

«Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается», — сказал Новак.

По его словам, в ходе министерской встречи ОПЕК+ стороны рассмотрели актуальные вопросы по существующим договоренностям, а также оценили ситуацию на нефтяном рынке на ближайший месяц и на год.

Страны ОПЕК+ договорились не наращивать объемы добычи нефти на 500 тыс б/с.

12 апреля 2020 года страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки. В августе страны продолжили сокращать нефтедобычу на 7,7 млн б/с до конца 2020 года.