На судоверфи «Звезда» заложен танкер типа «Афрамакс» «Академик Ивантер»

На судостроительном комплексе «Звезда» состоялась закладка очередного «зеленого» танкера типа «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн, который верфь строит для АО «Роснефтефлот». Это — седьмое судно в серии из 12 танкеров в портфеле заказов ССК «Звезда».

Контракт на строительство танкера был заключен ССК в 2017 году с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и АО «Роснефтефлот» – профильным дочерним обществом НК «Роснефть», реализующим проекты в области морской логистики. Резка металла для «Афрамакса» началась в блоке корпусных производств судоверфи в феврале 2020 года, а плановый срок сдачи судна заказчику – 2022 год.

В ходе торжественной церемонии с участием руководства судоверфи, представителей заказчика, партнерских организаций и трудового коллектива предприятия генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и генеральный директор АО «Роснефтефлот» Олег Терещенко прикрепили к килевой секции будущего танкера памятную закладную табличку с присвоенным именем. Судно будет называться «Академик Ивантер» – в честь выдающегося отечественного экономиста-прогнозиста и академика Российской академии наук.

Танкеры типа «Афрамакс» – первые суда такого типа, строительство которых ведется в России. Они предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов и в соответствии с новыми правилами по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн.

На данный момент на судоверфи «Звезда» в различной стадии ведется строительство 7 танкеров типа «Афрамакс». Головное судно серии после успешного спуска на воду и прохождения ходовых испытаний было передано заказчику в декабре 2020 года.