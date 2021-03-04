Банк ДОМ.РФ подтвердил «новогоднюю» ставку по рефинансированию для успевших получить одобрение

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Банк ДОМ.РФ заявил, что сниженная процентная ставка по рефинансированию ипотеки будет действовать для тех клиентов, которые успели ещё в феврале получить одобрение по объекту залога, сообщает в четверг ТАСС.

Ранее на этой неделе в СМИ появились публикации о том, что в конце прошлой недели ряд клиентов, которые хотели рефинансировать ипотеку в Банке ДОМ.РФ в рамках новогодней акции, предполагающей снижение ставки на 0,5 процентных пункта, пожаловались на якобы затягивание сделок, вследствие чего они не успевали воспользоваться сниженной ставкой.

«Мы обзваниваем всех таких клиентов с сообщением, что каждому, кто успел получить одобрение Банка ДОМ.PФ по объекту залога в период действия новогодней акции, даем возможность закрыть сделку на прежних условиях в течение трех следующих месяцев», - заявили в пресс-службе.

Ставка рефинансирования в рамках новогодней акции составляла от 7,1%.

Согласно ее условиям клиент до 28 февраля должен был получить одобрение, собрать документы и успеть заключить новый кредитный договор.