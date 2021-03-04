Банк ДОМ.РФ подтвердил «новогоднюю» ставку по рефинансированию для успевших получить одобрение

Банк ДОМ.РФ заявил, что сниженная процентная ставка по рефинансированию ипотеки будет действовать для тех клиентов, которые успели ещё в феврале получить одобрение по объекту залога, сообщает в четверг ТАСС.

Ранее на этой неделе в СМИ появились публикации о том, что в конце прошлой недели ряд клиентов, которые хотели рефинансировать ипотеку в Банке ДОМ.РФ в рамках новогодней акции, предполагающей снижение ставки на 0,5 процентных пункта, пожаловались на якобы затягивание сделок, вследствие чего они не успевали воспользоваться сниженной ставкой.

«Мы обзваниваем всех таких клиентов с сообщением, что каждому, кто успел получить одобрение Банка ДОМ.PФ по объекту залога в период действия новогодней акции, даем возможность закрыть сделку на прежних условиях в течение трех следующих месяцев», - заявили в пресс-службе.

Ставка рефинансирования в рамках новогодней акции составляла от 7,1%.

Согласно ее условиям клиент до 28 февраля должен был получить одобрение, собрать документы и успеть заключить новый кредитный договор.