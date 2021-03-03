Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Карина Казанцева
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Вице-премьер России Александр Новак согласился с наличием неопределенности на мировом нефтяном рынке, однако оценивает ситуацию гораздо лучше, чем год назад. Его цитирует РИА «Новости».
«Я разделяю, безусловно, те опасения, которые сегодня мы слышали и высказывались относительно того, что есть еще много неопределенности и рисков, локдаунов», — сказал Новак.
Он добавил, что этому поспособствовал и тот факт, что Россия зарегистрировала уже три вакцины от коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рынок нефти любит тишину.
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