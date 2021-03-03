Зеленский считает «Северный поток — 2» мощным ударом по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский оценил последствия для страны от завершения строительства «Северного потока — 2». С соответствующим заявлением политик выступил в рамках брифинга с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщает РИА «Новости».

«Если «поток» будет достроен, это будет мощный удар по Украине», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, завершение строительства газопровода станет третьим или четвертым ударом «кроме Донбасса и Крыма».

При этом он также отметил, что ЕС и США вместе с Украиной «многое сделали», чтобы «Северный поток — 2» не был достроен.

Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой оценил убытки Украины от реализации проекта по строительству газопровода.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.