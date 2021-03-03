Названа дата ПМЭФ-2021

В 2021 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 2 — 5 июня, с соблюдением всех мер безопасности по коронавирусу. Об этом сообщает организатор форума, фонд «Росконгресс».

«Считаем возможным проведение ПМЭФ 2 — 5 июня 2021 года», — заявил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Советник президента РФ добавил, что организаторы ПМЭФ учитывают нахождение России «в точке постпандемийного перелома». Кобяков пообещал, что оргкомитет форума сделает все, чтобы провести мероприятие с соблюдением мер безопасности и избежать распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее, в 2020 году ПМЭФ был отменен из-за начала пандемии коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4,2 млн случаев коронавируса, из них 3,8 млн человек выздоровели, а 87,3 тыс. пациентов умерли.