Матвиенко возмутилась «кусающимися» ценами на цветы перед 8 марта

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала рост цен на цветы перед 8 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов», — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что такая ситуация вызвана тем, что российские поставщики не находятся в равных условиях с зарубежными коллегами. В частности, последние проходят по льготным условиям продажи, а НДС для отечественных цветоводов был поднят с 10% до 20%.

Ранее газета «Известия» узнала, что цветы в России подорожали вдвое.

До этого эксперты назвали самые популярные подарки на 8 марта.