В ЦБ подсчитали стоимость стопки блинов к Масленице

Эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО подсчитали, во сколько обойдется приготовление стопки блинов на Масленицу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Масленица в этом году выпала на неделю с 8 по 14 марта.

«Приготовление стопки блинчиков для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной - 118 рублей, — рассказали эксперты.

Отмечается, что за год стоимость блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% для жителей области. Подорожали такие ингредиенты как сахар и мука, а цены на молоко практически не изменились.

Также была подсчитана стоимость блинов с разными начинками. Одни из самых популярных блинов — со сгущенкой — обойдутся в 232 рубля для москвичей, и в 225 рублей для жителей Подмосковья. Блины с мясом для жителей Москвы будут стоить 289 рублей и 273 рубля для жителей Подмосковья.

Блины с вареньем обойдутся в 219 рублей московской семье и 189 — подмосковной, а с творогом — 296 и 266 рублей соответственно.