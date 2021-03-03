«Известия»: банки обяжут обратно выкупать проданные обманом продукты

Центральный Банк России вскоре получит право на запрещение продажи определенных финансовых продуктов, в случае если клиентам будет предоставляться неполная или неверная информация о рисках. Об этом сообщают «Известия».

В документе прописан весь объем информации, который агенты и банки должны будут предоставлять потребителям. Новые правила направлены на повышение информированности потребителей о финансовых продуктах, а также против недобросовестной практики продаж и навязывания услуг.

Если будут нарушены законные интересы и права потребителей, ЦБ сможет требовать от банков обратно выкупать продукты и возмещать расходы физлицам, отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Банки, прошедшие опрос, заявили, что они подробно объясняют всю необходимую информацию клиентам, а также не используют мисселинг.

Законопроект будет принят уже в апреле этого года и вступит в силу до августа.

Ранее Центробанк рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о мошенничестве.