На Украине оценили потери от запуска «Северного потока-2»

Бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил, что убытки Украины от запуска газопровода «Северный поток-2» могут составить $3 млрд. Об этом сообщает НСН.

По словам экс-министра, данные «потери некритичны», однако народ в стране станет беднее, так как власти повышают тарифы на газ, тепло, электроэнергию и другие энергетические ресурсы.

«И это совершенно неоправданно», — отметил Лановой.

Ранее сообщалось, российский газопровод «Северный поток-2» оставит Украину без дополнительных доходов, но дефицита газа в стране не будет.