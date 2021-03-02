Матвиенко уточнила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий работающим пенсионерам может начаться в следующем бюджетном цикле, передает РИА «Новости».

По ее словам, на данный момент главной задачей властей является поиск необходимых средств. Это нужно для того, чтобы индексация проводилась ежегодно.

«И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», — отметила она.

Ранее в Совфеде назвали возможные сроки индексации пенсий работающим пенсионерам.