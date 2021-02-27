Глава Крыма рассказал о недвижимости Зеленского на полуострове

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская владеет недвижимостью в Крыму. Об этом он сказал 26 февраля в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, плата за коммунальные услуги поступает регулярно, задолженностей у четы Зеленских нет.

«Оккупантам в кавычках он платит все активно, спокойно. Никаких проблем и ничего не смущает. Но держит вероятно на случай, если придется политического убежища просить у нас», — сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма счел слова Зеленского «разогревом» перед выступлением Байдена.