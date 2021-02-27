Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров
Названа вакансия, на которой предлагают одну из самых высоких зарплат для пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
До 100 тысяч рублей может получать медсестра в многопрофильном медцентре в Москве. В обязанности соискателя входят владение всеми сестринскими манипуляциями, высшее или среднее профессиональное образование и действующий сертификат «сестринское дело». Такую же зарплату предлагают инженеру-геодезисту в столичной строительной компании.
Для возрастных соискателей с навыками ремонта автотранспорта также предлагают должность автослесаря-автомеханика в Москве с доходом до 100 тысяч рублей. Швея на фабрике, занимающаяся изготовлением трикотажных изделий, также может рассчитывать на аналогичный заработок. Ей предстоит работать на прямострочной машине, а также на оверлоке и распошивальной машине.
До 120 тысяч рублей готовы платить семейной паре, помогающей по хозяйству в загородном доме. В их обязанности будет входить уборка, стирка, работа в огороде, бане, уход за газоном, садом и домашними животными, а также подготовка транспорта — квадроцикла и снегохода.
Зарплату до 180 тысяч рублей готовы предложить менеджеру по телефонным продажам. Сотруднику предстоит звонить по готовой базе автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля. Звонки можно делать из любой точки России и ближайшего зарубежья.
Ранее был составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства в России.