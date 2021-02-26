Германия рассматривает четыре варианта действий в отношении «Северного потока — 2»

Правительство ФРГ и фракции входящих в коалицию партий в бундестаге рассматривают четыре варианта действий в ситуации вокруг проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Handelsblatt.

Речь идет о снабжении трубопровода механизмом отключения с немецкой стороны; о приостановке строительства до завершения переговоров; об инвестиционной помощи Украине, которая опасается, что окажется отрезанной от европейского энергорынка, если будет запущен газопровод напрямую в Германию; о продолжении строительства, несмотря на существующие сложности, вызванные в первую очередь угрозами санкций, исходящими от США.

Также издание отметило, что противники трубопровода разочарованы тем, что Госдепартамент США принял решение отказаться от дополнительных санкций против участвующих фирм в проекте. Однако несмотря на то, что новая администрация считает строительство «Северного потока — 2» ошибкой, она готова к диалогу с Берлином о будущем газопровода.

Ранее власти ФРГ переложили ответственность за выход из проекта «Северного потока — 2» на компании, сделавшие это под угрозой санкций США. Среди покинувших стройку — страховая компания Münchener Rück.