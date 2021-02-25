Госдолг Украины за месяц увеличился почти на $500 млн

Государственный долг Украины в январе вырос почти на $500 млн, до $90,74 млрд. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинский минфин.

«По состоянию на 31 января 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 558,22 миллиарда гривен или $90,74 миллиарда», — сказали в министерстве.

Таким образом, рост составил 0,5%. В декабре 2020 года госдолг увеличился на $6,01 млрд.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил, что Украина не выполнила ряд требований Международного валютного фонда и не получила очередной транш.