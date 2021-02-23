Минтруд предлагает изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию
Полина Рутковская
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Министерство труда и социальной защиты России предлагает расширить перечень работ, дающих право на досрочное получение страховой пенсии по старости, сообщает «Российская газета».
Соответствующий проект постановления правительства уже разработан.
В частности, Минтруд хочет включить в список периоды обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников, которым требуется постоянно повышать квалификацию.
Издание отмечает, что во время обучения сотрудники сохраняют за собой рабочие места и зарплату, а работодатели переводят за обучающихся взносы на обязательное пенсионное страхование.
По действующему законодательству периоды профессионального обучения не включаются в трудовой стаж.
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