Минтруд предлагает изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Министерство труда и социальной защиты России предлагает расширить перечень работ, дающих право на досрочное получение страховой пенсии по старости, сообщает «Российская газета».

Соответствующий проект постановления правительства уже разработан.

В частности, Минтруд хочет включить в список периоды обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников, которым требуется постоянно повышать квалификацию.

Издание отмечает, что во время обучения сотрудники сохраняют за собой рабочие места и зарплату, а работодатели переводят за обучающихся взносы на обязательное пенсионное страхование.

По действующему законодательству периоды профессионального обучения не включаются в трудовой стаж.