Маас заявил, что ЕС нуждается в диалоге с РФ по решению международных конфликтов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен, что Европейский союз должен искать пути для конструктивного диалога с Россией, несмотря на ситуацию с Алексеем Навальным, цитирует политика ТАСС.

Маас в понедельник прибыл на встречу с европейскими коллегами в Брюсселе. Он заявил, что на встрече ЕС обсудит реакцию на ситуацию с Навальным и возможность введения новых антироссийских санкций.

«Одновременно с этим мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с Россией, — подчеркнул немецкий министр, добавив, что ЕС нужна РФ, чтобы уладить многие международные конфликты.

Ранее СМИ писали, что ЕС начал обсуждать новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В МИДе пообещали Евросоюзу соразмерный ответ в случае введения новых санкций.