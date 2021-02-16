В ФРГ ответили на критику в адрес «Северного потока — 2»

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль ответил на критику в адрес проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он обратил внимание на то, что Германия является единственным государством в мире, которая одновременно отказывается как от использования угля, так и от атомной энергетики.

По его словам, учитывая эти моменты, исключено, что спрос на энергию в ФРГ в будущем можно удовлетворить без природного газа.

Вайль также добавил, что стремление Европы выйти на климатический нейтралитет к 2050 году не говорит о прекращении сотрудничества с Россией в энергетике. Министр считает, что в дальнейшем РФ может взять на себя центральную роль в производстве возобновляемой энергии.

Ранее в Бундестаге заявили, что приостановка Nord Stream 2 не подлежит обсуждению.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.