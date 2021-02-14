Россияне отказываются от займов на подарки

Россияне с каждым годом все меньше берут займы на подарки, передает РИА «Новости» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Юником24».

«Заемщики охладели к займам на подарки. Так, например, лишь 1,5% заемщиков собираются оформить займ на подарки к 14 февраля. Напомним, что 5 лет назад доля желающих достигала 5%, в прошлом году — 2,5%», — рассказали аналитики, добавив, что текущий показатель является минимальным за последние годы.

В основном займ к 14 февраля берут мужчины (60%). В качестве цели займа указываются романтическое свидание, ресторан, цветы, украшения, парфюмерия и косметика.

Праздновать День всех влюбленных планируют только 70%, при этом каждый из них планирует потратить на подарок не больше 2 тысяч рублей. Еще 40% россиян рассчитывают потратить до 5 тысяч рублей на подарки, а 10% заемщиков готовы выделить большую сумму.

Ранее диетолог назвала блюда, которые можно приготовить ко Дню влюбленных.