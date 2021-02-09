Правительство увеличит объем средств, резервируемых на зарплаты медикам

Правительство России увеличит объем резерва на финансирование зарплат врачам и среднему персоналу. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями во вторник, 9 февраля, передает ТАСС.

«Размер резерва, который идет на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20%», — сказал председатель правительства.

По его словам, при расчете объема средств будет учитываться, сколько времени проработали новые медицинские работники. Также будут определены виды медорганизаций, которые смогут получить эти средства, на основании заявок самих больниц и поликлиник.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ выделит 18 млрд рублей на привлечение медспециалистов в регионы.