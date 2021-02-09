Приставы взыскали с невыездных должников свыше 46 млрд рублей в 2020 году

Судебные приставы в прошлом году взыскали с невыездных из России должников свыше 46 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что всего за минувший год было вынесено более 9 млн (в 2019 году — свыше 7 млн) постановлений о временном ограничении должников на выезд за пределы страны, за год с них взыскали более 46 млрд руб.

На 1 января 2021 года в списке невыездных находились свыше 3,8 млн человек, общий долг которых превысил сумму в размере 1,7 трлн руб.

Перед новыми годом выезд был ограничен для более чем 4,1 млн человек, однако их задолженность была меньше и составляла более 1,6 трлн руб.

В начале января стало известно, что почти 200 тысяч россиян ограничены в управлении транспортом до выплаты долгов.