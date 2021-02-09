РБК: в РФ маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги

На совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова обсуждалась идея разрешать инвестировать материнский капитал в ценные бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы Негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на дорожную карту по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития.

Как отмечается, данная мера рассматривается в качестве одного из способов стимуляции инвестиций физлицами на рынке капитала для обеспечения проектов долгосрочным финансированием. При этом будет нельзя вложить деньги в облигации, вскоре продать эти бумаги и вывести средства. Семья сможет получать на руки только процентный доход от вклада или облигации.

Издание сообщает, что Минтруду, Минэкономразвития, Банку России и Минфину в ходе совещания поручили дополнительно проработать инициативу об инвестировании материнского капитала во вклады или облигации, или исключить ее из проекта дорожной карты.