Минобрнауки проверит зарплату пожаловавшейся Путину ученой
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заверил, что зарплата ученой из Новосибирска, которая пожаловалась президенту России Владимиру Путину, будет проверена. Об этом пишет РИА «Новости».
«Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», — сказал Фальков.
На заседании Совета по науке и образованию одна из участниц пожаловалась президенту, что низкие зарплаты ученых маскируются их переводом на полставки.
Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову рассмотреть эту ситуацию и в других регионах, а после предоставить доклад. Путин также обратился к пожаловавшейся участнице и попросил ее звонить в администрацию президента, если после сегодняшнего разговора последуют какие-либо санкции.