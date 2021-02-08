Две нитки «Северного потока — 2» будут достроены в Дании до мая

Две нитки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании будут достроены до конца апреля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оператора Nord Stream 2 AG.

До этого стало известно, что стройка начнется 15 января 2021 года, о дате завершения не сообщалось.

Ранее судно «Фортуна» начало укладывать трубы «Северного потока — 2» в Дании.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.