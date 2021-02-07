Кабмин выделил 115 млн рублей на решение экологических проблем на Алтае

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Правительство выделило 115 млн рублей на решение экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического завода в Республике Алтай. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Негативная ситуация на территории предприятия связана с полувековой обработкой месторождения ртути. За это время здесь скопились тонны ядовитого вещества и других тяжелых металлов, которые необходимо утилизировать», – поясняется в сообщении.

Так, на разработку проекта по ликвидации накопленного вреда из федерального бюджета поступит 115 млн рублей, еще 1 млн рублей будет выделен из регионального бюджета.

Кроме того, изменения, внесенные в программу социально-экономического развития региона, предусматривают увеличение финансирования на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также на создание регионального фонда развития промышленности.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила властям российских регионов определить наиболее опасные для окружающей среды объекты.