Судно «Фортуна» начало укладывать трубы «Северного потока — 2» в Дании

Судно «Фортуна» завершило подготовительные работы и начало укладывать трубы газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что работы проводятся в соответствии со всеми разрешениями.

Ранее в бундестаге предложили ввести мораторий на «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.