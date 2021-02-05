МВД планирует объединить два ключевых подразделения

Министерство внутренних дел (МВД) России намерено объединить два ключевых подразделения: оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Данная концепция будет представлена на ежегодной коллегии ведомства в марте.

По словам одного из собеседников издания, на протяжении двух лет в министерстве обсуждали эту реформу. Теперь она получила одобрение федеральных властей.

По данным издания, целью этого преобразования является усиление контроля ФСБ над двумя ключевыми подразделениями полиции.

Это позволит спецслужбе полностью курировать оперативно-разыскную деятельность в стране и сосредоточить в руках службы возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами, пишет РБК.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии оснований.