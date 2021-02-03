ФАС возбудила дело против Ростуризма

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства против Ростуризма.

«Ведомство усмотрело признаки нарушения Закона о защите конкуренции в действиях Ростуризма при проведении конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма», – указано в сообщении.

Речь идет о нарушении части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

По данным ФАС, действия Ростуризма при проведении конкурсного отбора могли привести к нарушению конкуренции.

При этом в Ростуризме заверили, что предоставили ФАС всю необходимую информацию и подтверждает соответствие программы туристических грантов всем требованиям прозрачности и открытости. Об этом в ведомстве заявили агентству РИА «Новости».

Ранее ФАС обнаружила нарушения антимонопольного законодательства в работе сервиса Booking.