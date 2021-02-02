Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух городов

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Пассажирский самолет над аэропортом Симферополя, 2020 год Пассажирский самолет над аэропортом Симферополя, 2020 год
Пассажирский самолет над аэропортом Симферополя, 2020 год
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух городов, пишет ТАСС со ссылкой на опештаб по борьбе с коронавирусом.

Полеты в иностранные государства возобновляются из международных аэропортов города Кемерова и Петропавловска-Камчатского.

Весной 2020 года Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ. Так, с 8 февраля рейсы возобновятся с Грецией и Сингапуром.