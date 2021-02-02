Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух городов
Валерия Исполатова
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Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух городов, пишет ТАСС со ссылкой на опештаб по борьбе с коронавирусом.
Полеты в иностранные государства возобновляются из международных аэропортов города Кемерова и Петропавловска-Камчатского.
Весной 2020 года Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ. Так, с 8 февраля рейсы возобновятся с Грецией и Сингапуром.
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