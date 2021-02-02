В ГД внесли законопроект об упрощении замены и обмена банкнот

В Госдуму внесли законопроект, упрощающий операции по обмену и замене банкнот, сообщает ТАСС.

Инициатива была внесена в ГД группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно проекту, идентификация физического лица не будет проводиться при обмене и замене банкнот на сумму менее 40 тыс. рублей.

При проведении указанных операций на сумму от 40 до 100 тыс. рублей будет проводиться упрощенная идентификация клиента.

Как заявил Аксаков, изменения позволят упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.