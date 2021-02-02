Вашингтон будет следить за строительством «Северного потока — 2»

США будут следить за реализаций проекта «Северный поток — 2» и его сертификацией. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Госдепа.

Он напомнил заявление президента страны Джо Байдена о том, что газопровод — это «плохая сделка» для Европы.

По словам представителя ведомства, Вашингтон намерен наблюдать за строительством газопровода и может ввести новые санкции против этого проекта.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американская сторона заявила о готовности снять ограничительные меры с проекта «Северный поток — 2» при условии выполнения ряда условий.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.