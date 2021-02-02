Эксперты назвали размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России

Доход семьи, комфортный для обслуживания ипотеки в России, составляет 70,3 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Там также отмечается, что этот показатель изменился за года всего на 0,5% — в декабре 2019 года он был равен 70,7 тыс. рублей.

В бюро отметили, что такая динамика связана с существенным снижением ставок по ипотеке в 2020 году.

Ранее сообщалось, что объем просроченных долгов по кредиткам россиян в 2020 году увеличился на 20%.