Путин: власти расширят программу льготных перелетов с Дальнего Востока

Власти расширят программу льготных перелетов для жителей Дальнего Востока, пообещал президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

«Вы знаете, что у нас были раньше приняты решения по определенным возрастным категориям, по определенным городам. Будем работать над расширением», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что власти будут и дальше двигаться в этом направлении.

Ранее СМИ узнали, что в России могут создать авиакомпанию для Дальнего Востока.