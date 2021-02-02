Финляндия допустила полный отказ от российской электроэнергии

Финляндия может полностью отказаться от поставок электроэнергии из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя финского оператора магистральных сетей Fingrid Юсси Юринсало.

По его словам, на сегодняшний день поставки осуществляются по четырем линиям, три из которых крайне старые и нуждаются в ремонте.

Однако российская сторона, как рассказал Юринсало, не дает прямых ответов на вопросы о том, когда будет ремонт и как долго он продлится.

«Поэтому мы не знаем — сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще», — сказал представитель оператора.

Он добавил, что Финляндия рассматривает иные варианты поставок электроэнергии.

Ранее в плане оператора Fingrid появились данные о том, что Финляндия может отказаться от поставок электричества из России к 2035 году.