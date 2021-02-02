В МЭР заявили, что пик годовой инфляции в России пока не пройден

Замминистра экономического развития Полина Крючкова заявила, что пик инфляции в годовом выражении в России еще не пройден, передает РИА «Новости».

«Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. При этом речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года», — заявила она.

По словам Крючковой, при этом правительственные меры по сдерживанию цен на продукты позволили стабилизировать месячную инфляцию.

Она отметила, что снижение потребительских цен ожидается во втором квартале 2021 года.

Ранее Банк России спрогнозировал прохождение пика инфляции в феврале.