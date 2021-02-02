«Яндекс.Такси» купит грузоперевозки «Везет» за $178 млн

Компания «Яндекс» сообщила, что «Яндекс.Такси» приобретает колл-центр и грузоперевозки ГК «Везет», передает «Интерфакс».

Стоимость сделки составила $178 млн. Ожидается, что по результатам интеграции будет выплачена часть средств.

Закрытие сделки намечено на второй квартал 2021 года.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» уточнили, что покупка колл-центра и бизнеса по грузоперевозкам не обязывает согласовывать действия с ФАС, поскольку балансовая стоимость «Везет» не относится к диапазону, требующему разрешения от службы.

В июле 2019 года сервис заказа «Яндекс.Такси» заявил, что договорился о покупке активов группы компаний «Везет».