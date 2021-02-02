Курс доллара на открытии торгов снизился до 75,99 рубля

Курс доллара на открытии торгов во вторник, 2 февраля, опустился на 0,2%, до 75,99 руб., курс евро снизился на 0,09% и составил 91,7 руб. На это указывают данные Московской биржи на 10.00 мск.

К 10.12 мск курс американской валюты находился на уровне 75,87 руб. (-0,36%), европейская валюта снижалась до 91,57 руб. (-0,24%).

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В понедельник, 1 февраля, доллар поднялся выше 76 рублей.