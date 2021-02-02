Определены самые дорогие авиа- и ж/д билеты в январе

Аналитики сервиса OneTwoTrip определили, какие самые дорогие авиа- и ж/д билеты россияне приобретали в январе. Об этом сообщает RT.

Так, за самую высокую стоимость, 502 тыс. руб., был приобретен билет из Москвы в мексиканский Канкун и обратно. На второй строчке находится перелет из Москвы в Мале и обратно, который обошелся в 469 тыс. руб.

Третьим в рейтинге стал билет из Москвы в Дубай за 354 тыс. руб.

По железнодорожному направлению самый дорогой билет оказался в мягком вагоне по маршруту Санкт-Петербург — Москва за 29. тыс. руб. Вторым стал билет из Москвы в Санкт-Петербург на «Сапсане» за 25,9 тыс. руб., а на третьем месте оказался путь из Краснодара в Сургут стоимостью 23,4 тыс. руб.

Накануне жители Москвы и Петербурга также рассказали, куда чаще всего летали летом.