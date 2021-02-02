Цена нефти Brent поднялась до $57 за баррель впервые с 13 января
Бернст Ю.
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Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,19%, свидетельствуют данные торговой площадки на 05.51 мск.
Таким образом, стоимость Brent достигла $57,02 за баррель.
В последний раз цена Brent находилась выше $57 за баррель 13 января.
В этот день цены на нефть резко обвалились.
Ранее ОПЕК спрогнозировал увеличение спроса на нефть в 2021 году.
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