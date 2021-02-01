ЦБ России определил угрозы безопасности при использовании биометрии

Банк России обозначил потенциальные угрозы безопасности, которые могут возникнуть при сборе и обработке биометрических данных россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект указания ЦБ.

Регулятор считает, что в частности, возможны различного рода подмены и компрометации биометрических персональных данных, собранные мобильными устройствами клиента.

Как указывается в пояснительной записке к документу, Центробанк подготовил проект указания в целях «регулирования взаимодействия организаций финансового рынка и других организаций при сборе, обработке и передаче персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица», а также «нейтрализации угроз безопасности».

Также в ЦБ заявили о потенциальных угрозах при сборе и обработке биометрических данных клиентов в отделениях финансовых организаций через платежные терминалы, при передаче персональных данных между участниками финансового рынка, а также с использованием планшетов.

Ранее сообщалось, что в России будет создан банк биометрических данных россиян и иностранцев.