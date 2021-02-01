Берлин заявил о неизменности позиции по «Северному потоку — 2»

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что позиция Берлина по газопроводу «Северный поток — 2» остается неизменной, передает РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что ранее представители отдельных стран Евросоюза собирались поднять вопрос о «Северном потоке — 2» в рамках дискуссии о новых санкциях против России.

«Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счет, в которой <...> ничего не поменялось, — сказал Бургер.

До этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас также отмечал, что Берлин не станет менять позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».